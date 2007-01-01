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Происшествия

В Калуге два человека пострадали в аварии с мотоциклом

ДТП произошло вечером в понедельник, 7 октября, на перекрестке улиц Тульской и Горького.
Дмитрий Ивьев
10:55 сегодня
0 438
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным полиции, 44-летний водитель «Лады» с Тульской поворачивал налево и не пропустил встречного мотоциклиста.

Травмы получили два человека. 34-летнему байкеру врачи оказали помощь на месте. А его 33-летнюю пассажирку пришлось отвезли в больницу.

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Лента комментариев
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