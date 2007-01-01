78 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге подожгли расселенный дом

Дмитрий Ивьев

Как мы уже рассказывали, пожар произошел днем в понедельник, 7 октября, в переулке Строительном.

Дмитрий Ивьев 78 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники