+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Бастрыкин заинтересовался плохим состоянием больницы в Кондрово
Происшествия

Бастрыкин заинтересовался плохим состоянием больницы в Кондрово

Здание построили в 1974 году.
Анастасия Каторгина
10:13 сегодня
0 108
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Два года назад там проводили ремонт, на который была выделена крупная сумма денег.

Но сейчас главный корпус в непригодном состоянии: разрушается кирпичная кладка фасада, осыпается покрытие потолка и стен, а на лестнице образовались трещины.

- Пациенты опасаются обрушения потолочных перекрытий. Мер к устранению нарушений не принимается, - сообщил 7 октября Следственный комитет по Калужской области.  

Сейчас проводится проверка. Председатель СК России ждет доклад о ее результатах.  

 

Новости по тегу
александр бастрыкин
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

...
Авто и транспорт
В Калуге увеличат количество рейсов автобусного маршрута №23
22:00 07.10
1 2294
ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
19:11 07.10
2 2018
ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

...
Криминал
В Калуге украли 600 тысяч рублей при капремонте дома
19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:57 07.10
3 3881
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
3 3881
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

...
Благоустройство
В Калуге подрядчика оштрафуют за работы на улице Платова
16:17 07.10
2 2018
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В ролях, судя по фото одни, мигранты.😀

...
Общество
Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
15:43 07.10
2 1614
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

"Домой Остап Шапша вернулся с Кавказа загоревшим. От него пахло молодым вином и барашком.... "

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша отправился на международный форум в Геленджик
15:36 07.10
1 958
Сталкер

спросить забыли, прости....

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
14:41 07.10
2 1100
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Iml1OFo0VGtLbStianNsbXZMZWRMUlE9PSIsInZhbHVlIjoib1lyNGE2M2s5RW9pTmxLZFpRUnVYVnZtZE5CcElNamdZckVlQkl4VDhBMTQyMVc5UXNxcGNKYzlPVm9GSnJQVTh2UnhYQWw2SHI1WWVBMUwyb1FyQkxpSXY3SUFKRTJqVVhyV2ZadXpxdWhlV1VkQ2NBZ3VGVW9xbjJqNE1zem5oV3VySTgzWUE5bk92OGNsVUlUdUpSV0hFMzg3QXNBU0FRLzJDWE5iK0s0MWxhWUdpRzR0SlF6dHMvV1dIdnUwalBOT2RZSER0bUhmVVNwRk16ZkM3a1lVQ0h3QnFNUXJlZXptSWhuRmVOY1VwNGdtQ2RsM25vTmpQL0N2aHVGZTFuNXlQNzE2UVRTbm1ETDRuSjBicFZtWTcrSzVaN1NPQVhCcjFjU2ZOckVYUFpSOEJVekRIcDIxRXpzRUpyenoyTW9nVW9KSllRLzUxeWtILytER1Jmc2tDRFFPTFFJQVpVZ1RuTHJWbkFGNzgyWmt5TGhJMENQTVFIUGFmYlZhK0NYU28rM2FuKzN2RTZpVEUrb1JXTjJsaHYyNlFkQjA3S2ZtTkRlZFM2amxZNkErUmlEWUVIdkNaWnNROG9RTjlTWTVLajd6WjNSWCtXcFZ3aTVuUVZzd0ZHcFRMcTlCWEdURCtBMkZKemYxWHYwdE5DNEpVbENmQVlLaytCT0JJa3NUYWZCcUJYQUs0NTBWbmcwQVA3MlVCeVI3dVl1VGR4OFB1SkkrMENjTjlWcjdyd1REUm5kNGtZZDh5NUN2WDFoSTY3NUxZeUw4SEp2NUhuUHBHNHJIbnZFNU1RZlprdDloRDFlZjNJN0ZwdVUySjVmREJlTjQ1TGxmS2huNSIsIm1hYyI6IjFjMDI3Mzk5NDQ4ZGQ4MDhlYWM1N2YxZjNiMWE1MjgzMmE1N2EyMzkxYWNiOTNjNDRhMzlhYTY3MzRhNjgyOTQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6InloZFRsR2VJOGZ3cVhVMGI5bWh4elE9PSIsInZhbHVlIjoiWWZTRGdBVlB4U2dERUhuUE5OWTVoMEF6NzNCNXQxUERiRjV4aW5zdnloazY3RU5iZGRtSUtrOVRBY0Z6Y3pDZGVYaVZSNnRKcUlTdVg4bmZ3Unh5NktxRWhsRVpGenFqWDluYXJBZ2NjaG1tL1MxL1JGRzEzVUhqcmxrZnZETmVaMGI1bVdueWpPRGNkMi9VOUNyTHB2bHVHdzlXRGJxMHY5YlN0MEp3QnJ2NXRicmM0SFNxcG96dzNQdTcvSGRQNll6STlZd0pXbkVkbTV3M2s0TlZleFpxSVRNQlhzam9VOGp1NTdkUVFNV21sS0QxaEJaY1NuUFdha3VtbExaNW9GSVh5N0prU2lVK09qbVFlNy9hZDVOQUR4YkpKNDYwL2hHL3ZYdXIvaG1mZk42RG13Nlp4YTc0VUN3bWE2eWdzLzUwQlg5R2FhclJvaG83bmhMYUJ2clF3QU1qcys0OWp5SEo0aGlzQ0dXMlFGNzBBMEo0UVNWekRYTUZwVDN0SGpYWnlqWlpjWnAzc3lIMUpHNlBTcHM1NXFFbkw2NUNBMTRYQjNXMHl2b2ZYTVoxZDN0Z1cyVzBEWk01eHpwdCIsIm1hYyI6IjhiOWE0ZjAzZmZkZTE2ZDgzNzhkMjNlMzRmMGRmZTc3YmI3MTZiMTMzMTlkYWNiNDNkMTdlMzVlZDJmZTljNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+