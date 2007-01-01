Бастрыкин заинтересовался плохим состоянием больницы в Кондрово

Здание построили в 1974 году.

Два года назад там проводили ремонт, на который была выделена крупная сумма денег.

Но сейчас главный корпус в непригодном состоянии: разрушается кирпичная кладка фасада, осыпается покрытие потолка и стен, а на лестнице образовались трещины.

- Пациенты опасаются обрушения потолочных перекрытий. Мер к устранению нарушений не принимается, - сообщил 7 октября Следственный комитет по Калужской области.

Сейчас проводится проверка. Председатель СК России ждет доклад о ее результатах.