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Происшествия

В Калуге мотоциклист пострадал в аварии

Байкер на «Хонде» столкнулся с автомобилем «Лада» на перекрестке улиц Тульской и Горького.
Дмитрий Ивьев
08:25 сегодня
0 211
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Авария произошла около 20:45 в понедельник, 7 октября, сообщили в МЧС.

Информация о состоянии мотоциклиста уточняется.

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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

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ILR

Уважаемая редакция и городская управа вам

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ILR

А что так - не поделился с кем надо?.

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19:02 07.10
1 1722
mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

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17:57 07.10
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andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 07.10
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Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

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16:17 07.10
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