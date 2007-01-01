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Происшествия

В Калуге сгорел расселенный дом

Днем в понедельник, 7 октября, пожар произошел в Строительном переулке.
Дмитрий Ивьев
16:45 сегодня
0 657
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Горела заброшенная двухэтажка.

По информации МЧС, никто из людей не пострадал. На соседние дома огонь не перекинулся.

Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
andrey3559

Круто, сегодня 7 октября на улице +20, а нам отопление дали😃

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
17:10 сегодня
2 2873
Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
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Калужан попросили подождать отопление 2-3 дня
16:21 сегодня
2 2873
mrTJohn

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Василёк

а почему на первом фото там темно как у н в ж ? никого не заинтресовало ?

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VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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