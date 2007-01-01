Сбитые в центре Калуги девочки попали в больницу в тяжелом состоянии

Как мы уже рассказывали, авария произошла на улице Баженова у Каменного моста вечером 6 октября.

По предварительным данным полиции, двух 16-летних девушек сбил микроавтобус «Фольксваген», который двигался в сторону Старого Торга.

Оперативные службы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одной из девочек-подростков множественные переломы ноги и травмы головы. У второй сломан позвоночник и кости таза, также она получила черепно-мозговую травму.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.