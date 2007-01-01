Сбитые в центре Калуги девочки попали в больницу в тяжелом состоянии
По предварительным данным полиции, двух 16-летних девушек сбил микроавтобус «Фольксваген», который двигался в сторону Старого Торга.
Оперативные службы сообщили, что пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. У одной из девочек-подростков множественные переломы ноги и травмы головы. У второй сломан позвоночник и кости таза, также она получила черепно-мозговую травму.
Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....