В Калужской области сбили беспилотник
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в Людиновском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в Людиновском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
- На месте работает оперативная группа, - заявил он.
По предварительным данным, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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