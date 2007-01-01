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Новость дня Происшествия

В Калужской области сбили беспилотник

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в Людиновском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:42 сегодня
0 897
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Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в Людиновском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- На месте работает оперативная группа, - заявил он.

По предварительным данным, пострадавших и повреждения инфраструктуры нет.

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Лента комментариев
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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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не простой выбор в мозгах городских гениев сейчас: - "запретить переход или запретить автомобили?"

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Поинтереснее тем не нашлось ?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
Общество
6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
Происшествия
В Калуге совершен наезд на пешехода
10:21 06.10
1 2275
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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