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В Калужской области сбили беспилотник

Дмитрий Ивьев

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 7 октября, в Людиновском районе, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Дмитрий Ивьев 897 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники