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Происшествия

Мужчина пострадал в перевернувшемся «Киа Рио»

Авария произошла в Перемышльском районе около 15:30 в воскресенье, 6 октября.
Дмитрий Ивьев
10:03 сегодня
0 495
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным полиции, 64-летний водитель «Киа» ехал со стороны Суворова в сторону деревни Голодское и не справился с управлением.

Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Травмы получил 45-летний пассажир легковушки. Он госпитализирован.

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Лента комментариев
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Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

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Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

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не простой выбор в мозгах городских гениев сейчас: - "запретить переход или запретить автомобили?"

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Смешно. Честное пионерское. А в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений не в курсе? Выдавали такое разрешение или нет?

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лучше бы мусор прошли бы собрали

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
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6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
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В Калуге совершен наезд на пешехода
10:21 06.10
1 2275
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