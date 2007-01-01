Мужчина пострадал в перевернувшемся «Киа Рио»
Авария произошла в Перемышльском районе около 15:30 в воскресенье, 6 октября.
По предварительным данным полиции, 64-летний водитель «Киа» ехал со стороны Суворова в сторону деревни Голодское и не справился с управлением.
Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Травмы получил 45-летний пассажир легковушки. Он госпитализирован.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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