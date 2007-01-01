495 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Мужчина пострадал в перевернувшемся «Киа Рио»

Дмитрий Ивьев

Авария произошла в Перемышльском районе около 15:30 в воскресенье, 6 октября.

Дмитрий Ивьев 495 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники