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Главная Новости Происшествия В Калужской области «Лифан» врезался в фуру
Происшествия

В Калужской области «Лифан» врезался в фуру

Авария произошла в ночь на понедельник, 7 октября, сообщили в МЧС.
Дмитрий Ивьев
09:21 сегодня
0 577
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Автомобили столкнулись в Кировском районе на повороте на железнодорожную станцию Шайковка.

Легковушка оказалась под прицепом большегруза «Даф».

По предварительным данным, травмы получил водитель «Лифана».

Причины ДТП устанавливаются.

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Лента комментариев
Василёк

очень важная для нас информация

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
11:26 сегодня
1 427
VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

...
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В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения
10:30 сегодня
3 2480
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

...
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Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:02 сегодня
3 3504
Василёк

не простой выбор в мозгах городских гениев сейчас: - "запретить переход или запретить автомобили?"

...
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В Калуге двух 16-летних пешеходов сбили на улице Баженова
09:41 сегодня
1 1076
Василёк

Поинтереснее тем не нашлось ?

...
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Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
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1 1175
ajax

...
Криминал
Калужанин застрелил знакомых и сжег тела в машине
16:55 06.10
1 3054
Kas9l

Смешно. Честное пионерское. А в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений не в курсе? Выдавали такое разрешение или нет?

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца ворот
16:03 06.10
2 3494
Василёк

лучше бы мусор прошли бы собрали

...
Общество
В Калужской области отметили 212-ю годовщину Тарутинского сражения
12:30 06.10
1 1085
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
Общество
6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
Происшествия
В Калуге совершен наезд на пешехода
10:21 06.10
1 2275
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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