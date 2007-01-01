В Калужской области «Лифан» врезался в фуру
Авария произошла в ночь на понедельник, 7 октября, сообщили в МЧС.
Автомобили столкнулись в Кировском районе на повороте на железнодорожную станцию Шайковка.
Легковушка оказалась под прицепом большегруза «Даф».
По предварительным данным, травмы получил водитель «Лифана».
Причины ДТП устанавливаются.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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