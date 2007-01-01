В Калужской области пожар произошел на территории Свято-Успенского женского скита
В ночь на 6 октября горела хозяйственная постройка в селе Серебряно Мещовского района, сообщили в региональном МЧС.
Огонь почти полностью уничтожил деревянное здание.
В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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