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Главная Новости Происшествия В Калужской области пожар произошел на территории Свято-Успенского женского скита
Происшествия

В Калужской области пожар произошел на территории Свято-Успенского женского скита

В ночь на 6 октября горела хозяйственная постройка в селе Серебряно Мещовского района, сообщили в региональном МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:51 сегодня
0 480
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Огонь почти полностью уничтожил деревянное здание.

В результате происшествия никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
Василёк

очень важная для нас информация

...
Общество
Шапша поздравил Путина с 72-летием
11:26 сегодня
1 427
VGA

Правила пишут 5 метров ДО перехода. После перехода можно ставить хоть вплотную.

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на опасный переход, где нет освещения
10:30 сегодня
3 2480
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Да, это верно. Очень правильное решение.🥰

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:02 сегодня
3 3504
Василёк

не простой выбор в мозгах городских гениев сейчас: - "запретить переход или запретить автомобили?"

...
Происшествия
В Калуге двух 16-летних пешеходов сбили на улице Баженова
09:41 сегодня
1 1076
Василёк

Поинтереснее тем не нашлось ?

...
Общество
Выход фильма о героической обороне Козельска запланирован на начало следующего года
09:37 сегодня
1 1175
ajax

...
Криминал
Калужанин застрелил знакомых и сжег тела в машине
16:55 06.10
1 3054
Kas9l

Смешно. Честное пионерское. А в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений не в курсе? Выдавали такое разрешение или нет?

...
Благоустройство
В Калуге ищут владельца ворот
16:03 06.10
2 3494
Василёк

лучше бы мусор прошли бы собрали

...
Общество
В Калужской области отметили 212-ю годовщину Тарутинского сражения
12:30 06.10
1 1085
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

﻿В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2.

...
Общество
6 октября в Калуге сожгли Гостиные ряды
12:08 06.10
1 42465
Василёк

почему до сих пор никто не предложил запретить автомобили, по примеру самокатов ?

...
Происшествия
В Калуге совершен наезд на пешехода
10:21 06.10
1 2275
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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