В Калуге двух 16-летних пешеходов сбили на улице Баженова
Авария произошла около 18:00 в воскресенье, 6 октября, в районе Танеевского зала, сообщили в полиции.
Микроавтобус «Фольксваген» двигался со стороны Каменного моста.
Пострадавших подростков доставили в больницу.
Напомним, две недели назад на этом же месте сбили еще одного пешехода.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
В октябре 1987 года в Калуге был открыт памятник коммунистке Кларе Цеткин, на открытии, которого присутствовали студенты из ГДР, так как в то время наша Калуга, была побратимом немецкого города Зуль. Ещё задолго до этого события в 1973 году в Калуге открылась всем известная до сих пор гостиница "Зуль", недалеко от Музея космонавтики по ул.Гоголя, 2....
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