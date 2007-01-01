1077 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге двух 16-летних пешеходов сбили на улице Баженова

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 18:00 в воскресенье, 6 октября, в районе Танеевского зала, сообщили в полиции.

Дмитрий Ивьев 1077 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники