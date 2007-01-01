Подозреваемый в убийстве двух человек в Калужской области заключен под стражу

Как сообщает Следственный комитет по Калужской области, убийство было совершено в ночь на 4 октября в Перемышльском районе.

По версии следствия, конфликт произошел в деревне Хохловка. Подозреваемый выстрелил в своих знакомых из охотничьего ружья.

После этого, скрывая следы преступления, он поместил тела убитых в их автомобиль, который затем отогнал на дорогу.

Экспертиза обнаружила около дома подозреваемого следы крови. Изъяты ружье и боеприпасы.