Подозреваемый в убийстве двух человек в Калужской области заключен под стражу
По версии следствия, конфликт произошел в деревне Хохловка. Подозреваемый выстрелил в своих знакомых из охотничьего ружья.
После этого, скрывая следы преступления, он поместил тела убитых в их автомобиль, который затем отогнал на дорогу.
Экспертиза обнаружила около дома подозреваемого следы крови. Изъяты ружье и боеприпасы.
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....