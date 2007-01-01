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Происшествия

В Калуге совершен наезд на пешехода

ДТП произошло 5 октября на улице Глаголева.
Михаил Тырин
07:57 сегодня
0 882
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Автомобиль "Тойота" сбил человека.

Сообщение в дежурные службы поступило около 18 часов.

 На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения противопожарной службы МЧС России по Калужской области, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

 Состояние пострадавшего уточняется.

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Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
Общество
Шапша рассказал о сложной операции, которую провели в Калуге
10:22 05.10
1 1909
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

...
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В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
10:21 05.10
2 6619
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
10:19 05.10
9 9720
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

...
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Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:15 05.10
2 2925
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

...
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10:12 05.10
2 2757
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
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5 октября на Ильинские рубежи направили подольских курсантов
08:41 05.10
4 5000
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 05.10
9 9720
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 05.10
9 9720
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 9720
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 9720
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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