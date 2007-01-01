В Калуге совершен наезд на пешехода
ДТП произошло 5 октября на улице Глаголева.
Автомобиль "Тойота" сбил человека.
Сообщение в дежурные службы поступило около 18 часов.
На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения противопожарной службы МЧС России по Калужской области, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Состояние пострадавшего уточняется.
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Question
Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг....
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