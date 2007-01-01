+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области загорелся дачный дом
Происшествия

В Калужской области загорелся дачный дом

Сообщение в дежурные службы поступило 5 октября в девять вечера.
Михаил Тырин
07:39 сегодня
0 602
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Возгорание произошло в Боровском районе, в СНТ "Строитель".

На место выехали пожарно-спасательные бригады противопожарной службы МЧС России по Калужской области. Две единицы спецтехники и восемь спасателей ликвидировали пожар.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняет инспекция ГПН.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
Общество
Шапша рассказал о сложной операции, которую провели в Калуге
10:22 05.10
1 1909
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

...
Общество
В Калуге уличных торговцев разместили под крышей
10:21 05.10
2 6619
Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
10:19 05.10
9 9720
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

...
Благоустройство
Владислав Шапша поддержал создание велосипедного маршрута в Калуге
10:15 05.10
2 2925
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

По закону Талиона, перед судом ему надо сломать лодыжки...

...
Происшествия
В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге
10:12 05.10
2 2757
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
5 октября на Ильинские рубежи направили подольских курсантов
08:41 05.10
4 5000
sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 05.10
9 9720
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 05.10
9 9720
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 9720
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 9720
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InI0Zit1bXc2YVBKMERkUkgwcWNmcmc9PSIsInZhbHVlIjoiTDFYTVpSQmw3YUdsZGdHK21RMzVtc2RMNDB2cktXT3F1ZmQrSnRGajZnT3grZnZqZUk3WVlBWFdWYmNWL0VEN3FGWjEweHMrMndIYUlLY3JNaEQ4SkN6NVlwbEFTU1lSMlIwRFIwZ1RRNDFpenFhK3U2dXo5OEw3T1BLK1VYSFlqdEp0ekNZbnpycUFvcDNpUk5oWWZXcGpzVGpkdklJWHhSQjlqcDFIK3gvSTd6Z09ZS21tV2lOdWpIa1ViNFBsMlNWVUZSRTAxVDc5L3JlV3gwSmV2SzgzT1BZUFNVVHVlcEN6ZFlxeEVwdkVYeDVnU29qcXE4N01RaWRrTGhjZk80KzNQdERueVlkSFNpUmxMR2VsamNDcFozVjl2MWhEWDROOGt0d2RxZ2hwVm5HenR2SlVQT3RRbzh3a2t5cGMxR0ovZi9GeXlrUll1Z2htN3oxaG5zY3VnbEd5RFRsc1BReGlMSlp3bk5MUzdva0U1dmtHTHMyTUhteVkyeWNSOUthRnAvdS9SRCs2dzdaT2NTYVlQRkI1SW1uUjhEc0w3VXN2MmhzSkhEZGJOaEZYR0laeEV3MW0xSE1IcTNlYVhIQUtFaFVNUWhEeElvTXBGS0JudHIzMVJnMVBxaldlMUJNcy9wdnlsVWVISHE5TU56Q2ZtZnVpQy92OG44U3A0cDlWT2JKSHAwNUtUcHBSMTZqdDBLMFo5emNZOThVaEpXV1gyZTB0U1pCd2JQNzVHRTFTNERybEpBMC9XbTlMNWhZRUQwWVM5MU5ocTExVFVqaWtlQ3NYaWRObU9oeGlheGd3bXY0d3czMU85RFJPbjQ3RHRkNTRxVzdaOWxvNCIsIm1hYyI6IjgyYTRhYzk2ZjMzNGVhMzljNDIzZGY5NjhjZWY1NmE2NWE5NjFkNTM0MjZjYWVmYzBmNDViNGViNzE0MTU2YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlVpeHJpaDFlOUZCR2c2L3RTTSs2WFE9PSIsInZhbHVlIjoiMnNKY0loUUJ1YmRvcUJIQ2hNa0lpTldSeHlkMkFKbHRGV0xWU1FjZHJMbGxZR3NyL0E3aUJzYzJweHRXdXRjNTVIRzlHbk1uUkUwRHNIRng0S2NmVXFlZCtFaGxMRDhSdXdzaXEwN2dZNElYNEhIS3dOUWRwN2w4Nkx0N0VVSEdlSG4zN2l2cFBzVUhZRUZXYXdNQ091WlVtYVQxakNkK3pndW1qYnlyR2s0b2pnMytKWHlMeVgwcEFZOG12dzVhRytwYzNNa3lkdTkzcXVKVVErc0V3TkdieVphVk1INmkxNUU4OXpvQjRpK0EveDJWUWRjZncxMzcxeW1ZVVpjTnVhY2tqRFRIYmI3YjhBMmRJUEhnaDE3NFRCaXhxNU41djRGQVdmRXJWU3JxdldMbjQydzQvNytGSXQ2SE80cFBydFJtMmE1ZGgrTTVNUkd2L2ttQWhmOTI0YTBBT0JKLzd0ZWd6SDhid2g2R05wdDVZaGtqUGdJOGpjSU1hZ0FHNkFZK0pPeFZaOEJ1Nlh5eDFBZ3Z0VkF5cnQ2S2tkcWhudEhLU01MOWp4aEczTkJQUmMvNkNDL2Q4TGJZMGsrRSIsIm1hYyI6IjA0ZTU5ZTZiNDQ5NThmOWFlMTI1ZGY4NzgxNjRkNTRlNWFlMWIxZTk1MzZkYjI2ZTYyOWQ2ODdjMTk0NzAyYjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+