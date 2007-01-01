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Происшествия

«Киа Рио» перевернулся в Калужской области

Авария произошла около 6 часов утра в субботу, 5 октября.
Дмитрий Ивьев
10:31 сегодня
0 311
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением в деревне Варваровка Медынского района.

Машина вылетела в кювет.

По данным МЧС, травмы получил один человек.

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Лента комментариев
Василёк

а он типа там процессом руководил и на телефон снимал ?

...
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10:22 сегодня
1 1251
Василёк

очередная бестолковая попытка за счет наших бабушек привлечь внимание к этому бестолковому сараю с ценами в три дорога.

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Василёк

так вот для чего город избавляли от осточертевших деревьев. как я сразу-то не догадался.. схемка-то не нова.. привет сотсков и пройдин. привет оксана колосова.

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10:19 сегодня
9 7779
Василёк

а в городе слабо велодорожки сделать ? и ливневки-убийцы убрать ?

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sozimov2016

Интересно сколько штрафов выпишут для минфина на Достоевского, 48. Или им пожизненный абонемент дадут?

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Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
05:54 сегодня
9 7779
Question

Раньше говорили, «платная парковка для того чтобы увеличить пропускную способность на дороге, будет мало парковаться машин», а в итоге, пропускная способность так и не изменилась. Зато сколько ещё осталось не охвачено улиц, чтобы сделать платными. Сколько ещё деревьев не спиленных осталось? Куда и на что идут деньги за парковку? Ради платной парковки я ещё приложение на телефон должен устанавливать!? Телефона на все приложения уже не хватает от ваших услуг.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
01:18 сегодня
9 7779
Вован Чиканос

Всё не нахапаетесь, черти правительственные, небось, сами не паркуетесь на улицах этих. Я уже не посещаю магазины, на которых платная парковка. Мне жалко 35 рублей платить, зная, что они уйдут в ваш карман.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
20:48 04.10
9 7779
Виталий Гераськин

Всегда платил за парковку и не занимался тем, что номера прятал, но по всей видимости я перейду в эту категорию граждан, потому,что это беспредел уже, самоуправство, скоро во дворах Денисов паркоматы поставит.

...
Авто и транспорт
Платную парковку введут на восьми улицах Калуги
18:04 04.10
9 7779
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