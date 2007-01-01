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Происшествия

Магазин горел в Калужской области

Пожар произошел в городе Сосенский Козельского района утром в пятницу, 4 октября.
Дмитрий Ивьев
14:24 сегодня
0 221
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Загорелось помещение на улице 60 лет Октября, рассказали в МЧС.

Никто из людей не пострадал.

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"Парковка в Калуге стоит 35 рублей в час." Серьезно? Я думал 35 рублей минута, в чем проблема для автомобилистов приехавших в по делам на часок-другой?

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да сделайте платную парковку на пл. ленина перед правительством,да и вобще как деревья вырубают,так все улицы платными ,и для пеших и иных😀

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Всем понятно, зачем деревья резали?

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Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

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И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

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10:03 сегодня
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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