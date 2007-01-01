Названы причины аварии с перевернувшейся «Ладой» в Калуге
Машина оказалась на крыше после столкновения с грузовой «Газелью» на дороге Анненки- Силикатный.
Авария произошла утром в пятницу, 4 октября. Травмы получила 10-летняя девочка, находившаяся в легковушке.
По предварительной информации полиции, 53-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».
Девочку отвезли в больницу с травмами головы.
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