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Названы причины аварии с перевернувшейся «Ладой» в Калуге

Дмитрий Ивьев

Машина оказалась на крыше после столкновения с грузовой «Газелью» на дороге Анненки- Силикатный.

Дмитрий Ивьев 381 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники