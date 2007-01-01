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Происшествия

Названы причины аварии с перевернувшейся «Ладой» в Калуге

Машина оказалась на крыше после столкновения с грузовой «Газелью» на дороге Анненки- Силикатный.
Дмитрий Ивьев
15:41 сегодня
0 381
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Авария произошла утром в пятницу, 4 октября. Травмы получила 10-летняя девочка, находившаяся в легковушке.

По предварительной информации полиции, 53-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу».

Девочку отвезли в больницу с травмами головы.

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Лента комментариев
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-Откуда дровишки?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

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В Калуге возникла неразбериха с остановками
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Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

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Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

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И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

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День Космических войск России отмечается 4 октября.

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Dunno

Трафик движения?🤓

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В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
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RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
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20:36 03.10
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sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

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В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1162
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Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
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