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«Лада» перевернулась в Калуге

Дмитрий Ивьев

Легковушка оказалась в кювете около 10 утра в пятницу, 4 октября, на дороге Анненки – Силикатный.

Дмитрий Ивьев 418 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники