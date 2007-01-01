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Происшествия

«Лада» перевернулась в Калуге

Легковушка оказалась в кювете около 10 утра в пятницу, 4 октября, на дороге Анненки – Силикатный.
Дмитрий Ивьев
14:40 сегодня
0 418
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По информации МЧС, перед этим «Лада» столкнулась с «Газелью Некст».

Информация о состоянии водителя легковушки уточняется.

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