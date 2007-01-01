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Дело об убийстве завели в Калужской области после обнаружения двух трупов в машине

Автомобиль «Ауди» сгорел в деревне Хохловка Перемышльского района около 7:00 в пятницу, 4 октября.
Дмитрий Ивьев
12:10 сегодня
0 796
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в Следственном комитете.

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК, ведется работа по установлению владельца автомобиля и личностей погибших. – говорится в комментарии следователей.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
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В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
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В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
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4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
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