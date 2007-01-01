Дело об убийстве завели в Калужской области после обнаружения двух трупов в машине
Автомобиль «Ауди» сгорел в деревне Хохловка Перемышльского района около 7:00 в пятницу, 4 октября.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в Следственном комитете.
- На месте происшествия работают следователи и криминалисты регионального следственного управления СК, ведется работа по установлению владельца автомобиля и личностей погибших. – говорится в комментарии следователей.
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