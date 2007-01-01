Два трупа нашли в сгоревшей машине в Калужской области

Автомобиль «Ауди» вспыхнул рано утром в пятницу, 4 октября, в деревне Хохловка Перемышльского района.

В салоне спасатели обнаружили обгоревшие тела двоих мужчин.

Их личности пока не установлены.

Что именно стало причиной трагедии, сейчас выясняется.

UPD. Изначально сообщалось, что погибли мужчина и женщина, но позже появились уточненные данные.