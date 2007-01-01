+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Два трупа нашли в сгоревшей машине в Калужской области
Новость дня Происшествия

Два трупа нашли в сгоревшей машине в Калужской области

Автомобиль «Ауди» вспыхнул рано утром в пятницу, 4 октября, в деревне Хохловка Перемышльского района.
Дмитрий Ивьев
11:07 сегодня
0 884
Фото: прокуратура Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В салоне спасатели обнаружили обгоревшие тела двоих мужчин.

Их личности пока не установлены.

Что именно стало причиной трагедии, сейчас выясняется.

UPD. Изначально сообщалось, что погибли мужчина и женщина, но позже появились уточненные данные.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

-Откуда дровишки?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
12:13 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Скорее всего дали указание местному дворнику, и тот не мудрствуя лукаво, взял пустую коробку в "Смешных ценах", и подписав её вкривь и вкось, выставил всем на смех. Для того, чтобы впредь ему не поручали столь ответственные и не входящие в его компетенцию задания...😃

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:15 сегодня
7 2267
Дмитрич

Правильно, ни себе ни людям. Мы лучше пешеходный переход уберем, который больше 24 лет никому и никогда не мешал, чем сделаем что-то для людей.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
11:09 сегодня
7 2267
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Происшествия
В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу
11:02 сегодня
2 2661
best85

Рыба с головы гниёт! Площадь победы вообще изуродовали да ещё и заправку влепили..!

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
10:04 сегодня
7 2267
Александр Щербаков

И посадят как всегда мелкие деревья, которые выше 2 метров не растут.

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
10:03 сегодня
3 1000
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

День Космических войск России отмечается 4 октября.

...
Общество
4 октября запущен первый в мире искусственный спутник Земли
08:33 сегодня
1 3894
Dunno

Трафик движения?🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Карачевской завершат к середине октября
22:03 03.10
1 861
RudeBoy

Почему на новой остановке, где нет на самом деле транспорта, не повесили никаких объявлений, в горуправе пока не объяснили.

...
Авто и транспорт
В Калуге возникла неразбериха с остановками
20:36 03.10
7 2267
sergey_l

У нас же покупали специальную установку для удаления пней! Где она?

...
Благоустройство
В Калуге начали убирать пни от спиленных деревьев
20:20 03.10
3 1000
Афиша
Стендап, творческий вечер, Гала-концерт и Шоу под дождем: что покажут калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjBkOVRQYUtvc21RZk1kQ2pwd1R4M3c9PSIsInZhbHVlIjoiVHBTdXpJVHp0RVZ0RytLMHdoa3R3K2tyRSsxOThDaTc3OUVLZXRZaFhzMG9VdG5rWkhyVEcyVG5Dc0EzS0M1OS9qZWQvZU1HL2dkK0Q0UndPS0lCNWR1S3F2YU5ldlFMM1M3ZlJkemQwMDRmVGc1Qmd5VUh4Z1dCL1c3WVpaNHVqOUo0N0pOVE1aeEl3bk1BRGRHNU9BZHRJVWI0YTRXbFhBNjhUZThvWTlYdkFweUd5NzNOc2RjTDgvdmtidzZEd2V1WUU1NlliS1h4Y0VvZVhYYndkYVYzVGFtdHNYUHU3ZzA0MUhJK3R1Q3ZSMGhEcGxzejBUckhJY0x6WUo3d25tOGJ3ejVLV3hKemJ1ZWREWGIyakR2cVFkbXo0WlIwb2gweE1xVnF6dWdHbkNJTnNkVi8xZ0xvV2FCdUIwSkNnK3Q2TW1hMFcwZUhNS1NGYmprc3dDVjRETFFuanQwajg2QXBEVVFrTlJPdjZHczVuOXZVU3VybXVNL0ViSCt1VVcyNG5SRW9TWXdjWGVISjlSY0IvYnpkYldzVmpQM0pGcVNSM0RmWkVBSmZUWXRIcEpVUVRrVU4xaHVqbkd6QUthRjdDTXF4K0hOUUY4Q3hyNEhnVTZFQ2JPT3VUR0lEUy81cUIvOEZEQ2F4UlVOcTNjZ21sN3kyUllWV1lWWElRTm93UDdieWRRVjVSTURGODdsVGJsczdSd3ljWVZqL1kwUVUxbjY5YUE4ZTBQVGFyTk5HSkxIeTRXQjg0QnRxUStRSU94Ky9SNENKSGowY3haZ3lPNStZS3Jnd1BYbEh4SlJOQm8zTVFUR1ROdXNFZjMva0Q4QUpVVUtheWFIRiIsIm1hYyI6IjU3MzRlNDAyODdmN2U3ZDRkOTQyNjE3NWQ3MjViYzdiNWNmYmY5N2MxMWEzZmFmOGI2NmJiNGVmYjY0NzdmZjQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Illvd2IrQW1XMlljZ3hmZWlqWDJYWnc9PSIsInZhbHVlIjoiam9pbXgvRERmN2xHYjlvMVpEN0RITWZLUFNHNHFlWHJOelQ1OUlzdEF5aVJDYmNsRmd1QkRxdHV2TE5BKzZyN2gwaFFCa3RUay9pYVBnOG1uc1Btd2t5SEF5eVl6eHZtU0xvRmRTeUlYMHZYcUY0THNYeXFkUHRzTWtoWVNvdDg0aWYvSVkyU2tLQ3JtUUEvS0VETEVrUTV0TXdGcUxwK1huWHIwMS9xY09vTzR2bm9nYnJrM2ZLdW1zbjdrZmZTOVhGMWFTRjZEcnV3OENtYVJVTGI5ODU2RmltUFlUNHhkc1Zhdmlwc1dyWUVlYkt4R1puR1AwMnplb1dldUFQVEZHQm5pMkNiV0ZnSFhmWjRRTVhBU21IMTM4TlVWZ2UzRjl4ZVprcy90Y285cjdsTTQ3NjdEeWhjUEpFMjh0SEpGb0tzaGV1dytOVjIxRVJyZnJ0ZnRmcVBFbWpJVnlYZWNkM0NsNlBqN3VIZmRxT0VWL3FHRzRLaHhlUVczNGgyVkVHRHFhanJsZE9QS09TTzhxMkhSZzYxRDN6UWordCtzRGpCdWNPQU8yak9tTisrMFpwQlZRRjAvSHZpME9mRyIsIm1hYyI6IjQ1N2YwY2VmMjQxZGQ1ZDEyNjIzOTZiYWVmY2YwMTMyNjMwNmRhMTFmMDk5YzQ2NDRiOGI5MWM2NWIwMDI4MjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+