В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге

Конфликт произошёл из-за того, что один из автомобилистов попросил второго морганием фар уступить ему дорогу.

Они остановились у заправки и начали выяснять отношения.

Тот, что хотел проехать быстрее, ударил оппонента руками, а потом хлопнул автомобильной дверью по ногам обидчика и сломал ему лодыжки.

Полиция 4 октября сообщила о возбуждении уголовного дела. Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.