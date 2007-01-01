В Калуге водителю сломали две ноги в драке на дороге
Конфликт произошёл из-за того, что один из автомобилистов попросил второго морганием фар уступить ему дорогу.
Они остановились у заправки и начали выяснять отношения.
Тот, что хотел проехать быстрее, ударил оппонента руками, а потом хлопнул автомобильной дверью по ногам обидчика и сломал ему лодыжки.
Полиция 4 октября сообщила о возбуждении уголовного дела. Калужанину грозит до пяти лет лишения свободы.
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