В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу

Наш корреспондент стал очевидцем произошедшего.

Мужчина выехал от торгового центра «Микс», выпрыгнул из машины перед поворотом и стал странно оглядываться по сторонам. За ним бежал мужчина, который видимо пытался остановить водителя. После этого он забрался обратно за руль. На этот момент машина уже была повреждена.

Ехал калужанин, мягко говоря, странно. Как рассказали очевидцы, до этого он помял несколько машин на парковке и, предположительно, задел человека. Быстро несущийся «Ниссан» пытались догнать сотрудники ГИБДД.

Мужчина бросил машину на улице 65-лет Победы и скрылся. Очевидцев неадекват сильно напугал. Судя по всему, он был пьян или употребил запрещенные вещества.

По предварительной информации, полицейским удалось его поймать. Мы продолжаем следить за ситуацией.