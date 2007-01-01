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Новость дня Происшествия

В Калуге неадекват за рулем рассекал по Правому берегу

Наш корреспондент стал очевидцем произошедшего.
Софья Фирсова
18:35 сегодня
0 491
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Мужчина выехал от торгового центра «Микс», выпрыгнул из машины перед поворотом и стал странно оглядываться по сторонам. За ним бежал мужчина, который видимо пытался остановить водителя. После этого он забрался обратно за руль. На этот момент машина уже была повреждена.

Ехал калужанин, мягко говоря, странно. Как рассказали очевидцы, до этого он помял несколько машин на парковке и, предположительно, задел человека. Быстро несущийся «Ниссан» пытались догнать сотрудники ГИБДД.

Мужчина бросил машину на улице 65-лет Победы и скрылся. Очевидцев неадекват сильно напугал. Судя по всему, он был пьян или употребил запрещенные вещества.

По предварительной информации, полицейским удалось его поймать. Мы продолжаем следить за ситуацией.

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Лента комментариев
maks17

Пробка из-за перекрестков Жукова-Энгельса и Жукова-Горького.Все щемятся, а интервал небольшой и интенсивность в час пик жуткая. Надо на этих перекрестках нанести вафельную разметку и установить камеры.

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maks17

А как же запланированная и обьявленная всенародно ул. Мичурина? На нее же выделены средства

...
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mrTJohn

Кто хочет сделать, ищет возможности, кто не хочет - препятствия.

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ecilop

это новость ради новости

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ecilop

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"...осень позволила продлить сезон дорожных работ"

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"Судя по всему, власти Калуги пока так и не смогли найти деньги, чтобы сделать этот участок Достоевского двухсторонним."

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