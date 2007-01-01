В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

Переход на Горького, где произошла авария.

В авариях пострадали пешеходы, а водители скрылись, рассказали 3 октября в полиции.

Переход на Горького, где произошла авария.

В 21:15 27 июля мужчина попал под машину у дома №93а на улице Никитина.

А у дома №8 на улице Горького 30 августа сбили ребенка на переходе.

Очевидцев просят обращаться в полицию по телефонам 547-534, 547-888 или 128.