В Калуге ищут очевидцев двух ДТП
В авариях пострадали пешеходы, а водители скрылись, рассказали 3 октября в полиции.
В 21:15 27 июля мужчина попал под машину у дома №93а на улице Никитина.
А у дома №8 на улице Горького 30 августа сбили ребенка на переходе.
Очевидцев просят обращаться в полицию по телефонам 547-534, 547-888 или 128.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
Афиша