+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ищут очевидцев двух ДТП
Происшествия

В Калуге ищут очевидцев двух ДТП

В авариях пострадали пешеходы, а водители скрылись, рассказали 3 октября в полиции.
Дмитрий Ивьев
11:11 сегодня
0 407
Переход на Горького, где произошла авария.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 21:15 27 июля мужчина попал под машину у дома №93а на улице Никитина.

А у дома №8 на улице Горького 30 августа сбили ребенка на переходе.

Очевидцев просят обращаться в полицию по телефонам 547-534, 547-888 или 128.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В последнее время у нас идёт настоящая "охота" на велосипедистов. За 8 месяцев 2024 года только зарегистрованных 40 наездов на велосипедистов. 

...
Происшествия
В Калуге насмерть сбили велосипедиста
11:42 сегодня
2 2520
mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
11:39 сегодня
1 1037
Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
11:22 сегодня
2 766
Провинциал

"Комфортная среда"🤣

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:50 сегодня
3 815
mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло
09:17 сегодня
2 1969
Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
4 2059
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6ImY1aStlKzRlclNZWksvTWV4NmY3UVE9PSIsInZhbHVlIjoiWkJjYkNxb0ljc1lSNDZSVFNJVDlFRUZGSmFEOWpxYStzSk45RkxqVHlPZk9XUU4vVEdiNFI1aUFESUI0OWlTVER5SUt5WDZJTklkS3V2VzFGVEtVbnQ0bEcwdnNRQUVXM1hKa21IcTBHNmdtVmVUaVhJeFJsVGZENnJFNUQ0L2FoNCtrdE9DcGg1ckJYOFhZRjNQSWxRdndtUlN0emVkZXp4VERkcndJVm5mTzdkdUFvWUxjRFhFVytodlVaUW0vN0E3bE1sZWFCM3BLb2xwbkdnMDlncjRaeUZlaTlTSmVvQm0zcDRVbitHNUNDN1ZjZVNMM2RaWk5RWmkyUTlraFFaeFRXdXRSWUh6bjlQVVk0UHNKVUVzOFpXUFdtWitmNFFyV1ZzOTlMUFV6Z0xDZWlqVi8yQzJwdEY5WVVWYmdyVzR3eFh3OW5TVys1MDNVZWpZazQ1d0RzcndvYjd1OUFvY1VORXFtTnczK3VRS2JEeVhwZEsya2EwQXo4YXZqVzI5NlBBYjVIMUlySkNFeG1iVHpjQUJISzZvSmlzay93NTRFZVZnRjJNbHV5dW1mamxicEVwTGYvaEY0TnBhT1FMd0dkbElTNEtVZDNERHhWNjJaS0xudnliWXhBOUozb0x2VzlkQWZjV2FEcXhWTERDMWVVMXNKUWtnVVg1SmgxQjJUcmxranJ4aGliVXhJL2M3NGxhdGRTbFpRQTl5UncwVGoyaWxkTFl4VWtWbDNFbDNUL1g2dUh6UzRpYTNoQ1htaGIxZ0EvcmE4M0xpYnNyeEpxNW1scmRmejBJUXhKTFpKTXRzaWNGUzFtMGZVSXpBanJKRTlleU1xZ2JyNiIsIm1hYyI6IjEwMGM1MzczYjFiOWMwZTdiZTYxNDBkMGU0NGFkN2RmMmU4ODU3NmQ0NjY5MDZiMGYxZTRlMWI5Yjc4OTBlOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IkI3T1A0V3dUeVpYdE0ra1hERFUxc0E9PSIsInZhbHVlIjoiMlhGbXVpSlkwTnBITXZnSWFrUnRjeFBtZlJoSkhvZkdNUDE2T0NoaHNicnJ3ZlNNamFGQmxYbGwxRGd5eEVCZHZ3aStVcXdSRENyNzhBcXZJcG1HV3ZVekVCMGFIamtwWWVheFhvN1dnYndSSWo3a0xObng0LzZUem5LN2g5NWFGQ3dQYTBxajdWMzRjczIzcXppcC8ycjYzREM3eWVzSmpqU0JQRzVyNVZWZHRiN1R4SVBUeTEybERiVWt1ajFCUEdQWlhNeHpwQ3QxMXRGRElFOWVXcE1lYjVBRmgvSDdnWEJOMnd1dGdGQjM1eCtpRkZUN2Y5eHVMSitBUEk0ZUlwc2gvLzFoek8vczJad2lSemYvcG8xQldwb3p1VFVlS0xKNUM5aFJHQVVORkVvbG5jMFl1aGhIZ2R2RFBxM005V1Fwb2RJTHprYU5XSGdCblVvVTJIWXZPL2tkYkNiSXR1Uk10cnpwVXZGSzFMYUVKUSttT0psV2hkMC9xb29yQk5rb3hyTkpVWW5sOTVlcTBNRDFYeWRZRmhHWmdkQWJNYlhJNXBTUVU0b1g3RnA1ZGJGL0lxeHZDOHl6MG5wWSIsIm1hYyI6ImUxYzcxYzEwZDE1MjcyMWYwMjU2YjM2ZWRlMjQ0ZDE5MWRlOTI1ZWNhMzU2NzRmYWUwMDZiMzQ5ODliZDgyZDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+