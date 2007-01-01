Женщина пропала в Калужской области

Последний раз 39-летнюю Елену Сафонову из поселка Товарково Дзержинского района видели 24 сентября.

Сейчас нет данных, где она может находиться, сообщили 3 октября волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Рост женщины – 167 сантиметров. На ней были розовая кофта, светло-зеленые брюки и кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.