Женщина пропала в Калужской области
Последний раз 39-летнюю Елену Сафонову из поселка Товарково Дзержинского района видели 24 сентября.
Сейчас нет данных, где она может находиться, сообщили 3 октября волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».
Рост женщины – 167 сантиметров. На ней были розовая кофта, светло-зеленые брюки и кроссовки.
Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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