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Происшествия

Женщина пропала в Калужской области

Последний раз 39-летнюю Елену Сафонову из поселка Товарково Дзержинского района видели 24 сентября.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
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Сейчас нет данных, где она может находиться, сообщили 3 октября волонтеры «ЛизаАлерт Калуга».

Рост женщины – 167 сантиметров. На ней были розовая кофта, светло-зеленые брюки и кроссовки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 88007005452 или 112.

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