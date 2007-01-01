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Происшествия

В Калужской области водитель погиб, выехав на встречную полосу

Авария произошла около 21:30 в среду, 2 октября, на трассе А130 в Износковском районе.
Дмитрий Ивьев
09:40 сегодня
0 467
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Подробности нам сообщили в полиции.

По предварительной информации, 55-летний водитель за рулем «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».

Обломки от этих машин также отлетели в «Вольво».

На месте происшествия погиб водитель «Лады».

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Лента комментариев
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mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

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А пробки как были, так и остались!

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Да ,медведи есть и такие как ты.)))

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Там что, парковочных мест не хватало?

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