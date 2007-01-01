В Калужской области водитель погиб, выехав на встречную полосу
Авария произошла около 21:30 в среду, 2 октября, на трассе А130 в Износковском районе.
Подробности нам сообщили в полиции.
По предварительной информации, 55-летний водитель за рулем «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».
Обломки от этих машин также отлетели в «Вольво».
На месте происшествия погиб водитель «Лады».
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mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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