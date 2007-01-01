В Калужской области водитель погиб, выехав на встречную полосу

Авария произошла около 21:30 в среду, 2 октября, на трассе А130 в Износковском районе.

Подробности нам сообщили в полиции.

По предварительной информации, 55-летний водитель за рулем «Лады» выехал на встречную полосу и врезался в «Форд Фокус».

Обломки от этих машин также отлетели в «Вольво».

На месте происшествия погиб водитель «Лады».