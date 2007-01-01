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Главная Новости Происшествия Фура вылетела в кювет на дороге Калуга – Таруса
Происшествия

Фура вылетела в кювет на дороге Калуга – Таруса

Авария произошла недалеко от Ферзиково вечером в среду, 2 октября.
Дмитрий Ивьев
08:55 сегодня
0 232
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По предварительной информации, водитель «Скании» не справился с управлением.

От госпитализации автомобилист отказался.

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Лента комментариев
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
3 1846
Василёк

зачем нам в россии эти кенгуру? у нас медведи есть !

...
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00:12 сегодня
1 1432
Василёк

не каждый велосипедист способен выжить в денисовско-шапшинской калуге... жаль мужика

...
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В Калуге насмерть сбили велосипедиста
00:11 сегодня
1 2113
Василёк

а что без картинок ? очень интересно что они там нарисовали 😀

...
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В Малоярославце открылась обновленная школа искусств
00:09 сегодня
1 515
Василёк

а зачем им комплект ? им главное капусту камерами стричь и в сопровождении холуев кататься. На это комплекта хватает.

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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
23:36 02.10
8 3006
Василёк

а что не все ? деньги ушли в первомайск ?

...
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В Калуге заасфальтировали несколько проездов между домами
23:20 02.10
1 749
VGA

По мне хоть ведро одень и свечку держи, а ПДД соблюдай. А автомобилисты этого не делают, вот результат: https://www.kp40.ru/news/incidents/117035/

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
20:58 02.10
8 2103
VGA

Этот потоп возник одновременно с фонтаном у сквера Воронина. Сегодня тротуар основательно раскопали.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге прорвало трубу на улице Телевизионной
20:39 02.10
2 1013
ILR

То есть завтра вечером (судя по фото) на улице Калужской можно будет помыться, а потом бежать в 36 лицей за средствами индивидуальной защиты?.🤗

...
Общество
В центре Калуги раздадут средства индивидуальной защиты
20:01 02.10
1 1276
ILR

Озвучьте потом сколько РЕАЛЬНО привилось в данных местах?...

...
Общество
Калужанам сделают прививки на рынках
19:51 02.10
1 539
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Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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