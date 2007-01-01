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Происшествия

Жилой дом сгорел в Сухиничах

Пожар произошёл вечером в среду, 2 октября, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07:37 сегодня
0 193
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Огонь уничтожил одноэтажное здание во 2-ом переулке Белинского.

Дом был поделен на две квартиры.

Из людей никто не пострадал. Причины пожара устанавливаются.

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Лента комментариев
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

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В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
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3 1846
Василёк

зачем нам в россии эти кенгуру? у нас медведи есть !

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Василёк

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Василёк

а что без картинок ? очень интересно что они там нарисовали 😀

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00:09 сегодня
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Василёк

а зачем им комплект ? им главное капусту камерами стричь и в сопровождении холуев кататься. На это комплекта хватает.

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8 3006
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а что не все ? деньги ушли в первомайск ?

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В Калуге заасфальтировали несколько проездов между домами
23:20 02.10
1 749
VGA

По мне хоть ведро одень и свечку держи, а ПДД соблюдай. А автомобилисты этого не делают, вот результат: https://www.kp40.ru/news/incidents/117035/

...
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В Калужской области сбили 40 велосипедистов
20:58 02.10
8 2103
VGA

Этот потоп возник одновременно с фонтаном у сквера Воронина. Сегодня тротуар основательно раскопали.

...
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20:39 02.10
2 1013
ILR

То есть завтра вечером (судя по фото) на улице Калужской можно будет помыться, а потом бежать в 36 лицей за средствами индивидуальной защиты?.🤗

...
Общество
В центре Калуги раздадут средства индивидуальной защиты
20:01 02.10
1 1276
ILR

Озвучьте потом сколько РЕАЛЬНО привилось в данных местах?...

...
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19:51 02.10
1 539
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