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Происшествия

«Лада» вылетела в кювет в Калужской области

Авария произошла утром в понедельник, 30 сентября, в селе Заречье Ульяновского района, рассказали в МЧС.
Дмитрий Ивьев
13:40 сегодня
0 128
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет.

Пострадал один человек.

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