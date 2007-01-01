В Калуге один человек погиб и двое пострадали в сгоревшей квартире

Пожар произошёл днём в воскресенье, 29 сентября, в доме на бульваре Энтузиастов, рассказали нам в МЧС.

Из подъезда жилого дома эвакуировали 19 человек, двоих из них пришлось спускать с помощью спасательных устройств.

Двое пострадавших находятся в больнице с отравлением продуктами горения.

Причины пожара пока не называются. По нашим данным, это мог быть взрыв газа.