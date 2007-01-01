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Главная Новости Происшествия В Калуге один человек погиб и двое пострадали в сгоревшей квартире
Новость дня Происшествия

В Калуге один человек погиб и двое пострадали в сгоревшей квартире

Пожар произошёл днём в воскресенье, 29 сентября, в доме на бульваре Энтузиастов, рассказали нам в МЧС.
Дмитрий Ивьев
08:30 сегодня
0 387
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Из подъезда жилого дома эвакуировали 19 человек, двоих из них пришлось спускать с помощью спасательных устройств.

Двое пострадавших находятся в больнице с отравлением продуктами горения.

Причины пожара пока не называются. По нашим данным, это мог быть взрыв газа.

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Лента комментариев
ниссан

как на пушкина загружать материал в электотоварах-не подскажите?

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:17 29.09
2 3186
ниссан

чтоб вы не делали-все у вас через одно место

...
Авто и транспорт
В Калуге запретили парковку рядом с оживлённым перекрёстком
12:16 29.09
2 3186
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот как теперь жить на эти жалкие 75 тысяч.

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области снизилась до 75 628 рублей
07:58 29.09
1 1071
ILR

Может снайперов боятся, раз везде вырубают деревья. Неужели "чувствует кошка, чьё мясо съела"?...😊

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:33 28.09
7 2484
VGA

В Калуге собираются...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге собираются за месяц завершить замену коммуникаций на улице Чижевского
19:17 28.09
1 1075
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 28.09
7 5868
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
15:09 28.09
2 1916
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:03 28.09
7 2484
Василёк

странно что не до киева

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 28.09
7 59253
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 28.09
1 1008
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
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