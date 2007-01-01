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Новость дня Происшествия

В Калуге произошел повторный порыв

В субботу заливало Телевизорную площадь, а еще Баррикад и Ленина.
Анастасия Каторгина
13:26 сегодня
0 297
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В воскресенье, 29 сентября, наши читатели вновь заметили стекающую воду в районе здания регионального правительства.

Эту ситуацию прокомментировал региональный Минстрой:

- Вчера произошел порыв на магистральном водоводе на улице Поле Свободы.

В два часа ночи порыв был ликвидирован и водоснабжение восстановлено.

После запуска воды сегодня произошел повторный порыв.

Несколько аварийных бригад и спецтехника продолжают ликвидацию аварии в районе телецентра на ул. Поле Свободы.

Подвоз питьевой воды будет организован по адресу: ул. Телевизионная, 16, в 14:00.

Специалисты водоканала делают все возможное, чтобы ликвидировать аварию.

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Лента комментариев
ILR

Может снайперов боятся, раз везде вырубают деревья. Неужели "чувствует кошка, чьё мясо съела"?...😊

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
19:33 28.09
7 2204
VGA

В Калуге собираются...

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге собираются за месяц завершить замену коммуникаций на улице Чижевского
19:17 28.09
1 830
Н.Влюбчивый

Причина очень простая, калужские бездельники вместо борьбы за урожай устраиваю пляски бездельников. Урожай не собран, а бездельники ударились в гульбу.

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
15:15 28.09
7 5619
Василёк

куда отправляется древесина ? продается под шумок ?

...
Благоустройство
В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
15:09 28.09
2 1658
Василёк

они там не ездят. только через набережную. вот там деревья и повырубили. тольку толку - как обычно. обещали дорогу для прогулок от моста гагаринского до понтонного.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:03 28.09
7 2204
Василёк

странно что не до киева

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
14:58 28.09
7 51950
Н.Влюбчивый

Как-то даже не по себе, неужели слуги государства не наложили дополнительные штрафы ?

...
Общество
Калужанки фиктивно выходили замуж за иностранцев за 15-20 тысяч рублей
13:26 28.09
1 786
Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 28.09
7 51950
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 28.09
7 51950
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 28.09
7 51950
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
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