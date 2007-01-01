В Калуге произошел повторный порыв

В субботу заливало Телевизорную площадь, а еще Баррикад и Ленина.

В воскресенье, 29 сентября, наши читатели вновь заметили стекающую воду в районе здания регионального правительства.

Эту ситуацию прокомментировал региональный Минстрой:

- Вчера произошел порыв на магистральном водоводе на улице Поле Свободы.

В два часа ночи порыв был ликвидирован и водоснабжение восстановлено.

После запуска воды сегодня произошел повторный порыв.

Несколько аварийных бригад и спецтехника продолжают ликвидацию аварии в районе телецентра на ул. Поле Свободы.

Подвоз питьевой воды будет организован по адресу: ул. Телевизионная, 16, в 14:00.

Специалисты водоканала делают все возможное, чтобы ликвидировать аварию.