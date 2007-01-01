В Калуге произошел повторный порыв
В воскресенье, 29 сентября, наши читатели вновь заметили стекающую воду в районе здания регионального правительства.
Эту ситуацию прокомментировал региональный Минстрой:
- Вчера произошел порыв на магистральном водоводе на улице Поле Свободы.
В два часа ночи порыв был ликвидирован и водоснабжение восстановлено.
После запуска воды сегодня произошел повторный порыв.
Несколько аварийных бригад и спецтехника продолжают ликвидацию аварии в районе телецентра на ул. Поле Свободы.
Подвоз питьевой воды будет организован по адресу: ул. Телевизионная, 16, в 14:00.
Специалисты водоканала делают все возможное, чтобы ликвидировать аварию.
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...