«Рено» и «Чери» разбились на трассе в Калужской области
ДТП произошло около 7 утра в субботу, 28 сентября, на дороге М3 «Украина» в Сухиничском районе.
«Тигго» и «Логан» столкнулись недалеко от деревни Колодези, рассказали в МЧС.
От удара «Чери» перевернулся, а «Рено» врезался в металлическое ограждение и остался без колеса.
По предварительным данным, пострадал один человек. Движение на этом участке трассы было затруднено.
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Лента комментариев
Питоша
Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы...
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