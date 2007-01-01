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Происшествия

«Рено» и «Чери» разбились на трассе в Калужской области

ДТП произошло около 7 утра в субботу, 28 сентября, на дороге М3 «Украина» в Сухиничском районе.
Дмитрий Ивьев
09:06 сегодня
0 232
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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«Тигго» и «Логан» столкнулись недалеко от деревни Колодези, рассказали в МЧС.

От удара «Чери» перевернулся, а «Рено» врезался в металлическое ограждение и остался без колеса.

По предварительным данным, пострадал один человек. Движение на этом участке трассы было затруднено.

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Лента комментариев
Leonid O.

А пятый диаметр до сих пор ждём.. Вот цена слова...

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
04:55 сегодня
6 20817
Питоша

Просил не один раз этого Собянина поменьше распространять новости о продлении метро. Дифирамбы себе поет. Какое метро таже электричка. А вот , где нужно метро , где нужно ростараться и помочь людям, которые уже давно вопят: метро в микрорайон Восточный, даже не в Балашиху, в Восточный. Неееет, не могут. Уууууу, ненавижу ихние дифирамбы. Молчите бояре!!!!!!!Просто довезите народ до работы

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:31 сегодня
6 20817
Василий Тёркин

Собакинская. В честь основателя.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
03:14 сегодня
6 20817
ILR

Такими бы темпами дороги ещё на городских улицах делали - цены б не было.😐

...
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В Калуге начинают пилить деревья ещё на трёх улицах
21:23 27.09
1 1068
КОНСТАНТИН Якунин

Правильно "доходит"!

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
21:07 27.09
6 20817
Александр Морозов

Всех мигрантов из Москвы В Калугу заселят и будут возить на ЭТОМ МЕТРО .

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
19:10 27.09
6 20817
elisei

Едут с Москвы?Еще вчера потекла ночью вода,точнее в ночь на четверг.Подвалы затопило снова у нас в доме,из за этого прорыва..Значит опять разроют дорогу,и бросят как попало,плитку только год назад переложили там..

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге забил источник на улице Горького
18:48 27.09
1 824
Bungee

И что не так я сказал?!

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 27.09
6 4769
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
Авто и транспорт
Собянин заявил о продлении наземного метро из Москвы до Калужской области
15:48 27.09
6 20817
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
Общество
Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 27.09
2 1232
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