«Рено» и «Чери» разбились на трассе в Калужской области

ДТП произошло около 7 утра в субботу, 28 сентября, на дороге М3 «Украина» в Сухиничском районе.

«Тигго» и «Логан» столкнулись недалеко от деревни Колодези, рассказали в МЧС.

От удара «Чери» перевернулся, а «Рено» врезался в металлическое ограждение и остался без колеса.

По предварительным данным, пострадал один человек. Движение на этом участке трассы было затруднено.