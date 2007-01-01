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В Калуге КамАЗ и легковушка столкнулись на улице Болдина

Дмитрий Ивьев

Авария произошла недалеко от съезда на мост через Оку утром в пятницу, 27 сентября, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 180 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники