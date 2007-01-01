16-летняя девушка погибла в лобовом ДТП под Калугой
Авария произошла около 10:45 в пятницу, 27 сентября, на дороге Калуга – Малоярославец в районе посёлка Юбилейный.
По предварительной информации полиции, 21-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Соул».
Погибла юная пассажирка «Хендая».
В областную больницу в Анненках с травмами доставили 63-летнюю женщину, находившуюся за рулём «Киа».
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Лента комментариев
Василёк
откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой....
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