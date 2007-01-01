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Новость дня Происшествия

16-летняя девушка погибла в лобовом ДТП под Калугой

Авария произошла около 10:45 в пятницу, 27 сентября, на дороге Калуга – Малоярославец в районе посёлка Юбилейный.
Дмитрий Ивьев
14:11 сегодня
0 1269
Фото: УМВД по Калужской области.
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По предварительной информации полиции, 21-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Соул».

Погибла юная пассажирка «Хендая».

В областную больницу в Анненках с травмами доставили 63-летнюю женщину, находившуюся за рулём «Киа».

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Лента комментариев
Bungee

И что не так я сказал?!

...
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Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:03 сегодня
6 3578
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Непонятно какая выгода этого метро, если та же самая электричка.

...
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15:48 сегодня
1 1850
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Интересно что они хотели там увидеть???

...
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Калужанин сделал снимок легких после вмешательства приставов
15:39 сегодня
2 1020
SergeyKLG

На фотографии мост в ужасном состоянии. Хороший был капремонт!

...
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В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
15:39 сегодня
5 1089
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

😃Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
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В Калуге сбили 66-летнюю женщину
15:29 сегодня
2 564
maks17

Чего метаться то. Начали пилить на улицах-продолжайте.

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
14:10 сегодня
5 1089
Василёк

откуда там двигаться наискосок ? Пешеходный переход - это не только лишь зебра, а еще пять метров от нее. если она по прилегающей территории сарая, который на фото - то там не проезжая часть, очевидно и у пешеходов там такой же приоритет. А с противоположной стороны дорожка шириной в переход. По кустам там срезать - смысла нет. Так что очевидно кто-то пытается отмазать автоледи с гранатой.

...
Происшествия
В Калуге сбили 66-летнюю женщину
14:02 сегодня
2 564
Василёк

ну я же говорил. теперь можно и расслабиться..

...
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Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области
13:56 сегодня
1 735
Василёк

жемчужина хорошо получилась на фотографии. так и хочется сережки жене из такой сделать. Еще, кстати, интресный вопрос: куда ушли эти тонны древесины, заботливо освободив центр города для "новых деревьев" ?

...
Благоустройство
В Калуге вырубят деревья возле Каменного моста
13:54 сегодня
5 1089
Bungee

В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке

...
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В Калуге 16-летний парень совершил два грабежа на рынке
13:25 сегодня
1 851
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