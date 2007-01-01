1269 Фото: УМВД по Калужской области.

16-летняя девушка погибла в лобовом ДТП под Калугой

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 10:45 в пятницу, 27 сентября, на дороге Калуга – Малоярославец в районе посёлка Юбилейный.

Дмитрий Ивьев 1269 Фото: УМВД по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники