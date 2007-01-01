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Новость дня Происшествия

Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области

Софья Фирсова
11:44 сегодня
0 455
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Ранее мы сообщали об инциденте, произошедшем в Перемышльском районе 21 сентября.

Две школьницы заманили 10-летнюю девочку в заброшенное здание, пообещав сделать сюрприз. Там они попросили ее закрыть глаза и протянуть руку. После этого девочке полоснули лезвием по руке.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и предоставить доклад по ее итогам. Мы продолжаем следить за ситуацией.

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Лента комментариев
Bungee

Если мне не изменяет память, То "Кремлевское" - это спред, а никак не масло. Учите мат.часть, товарищ!

...
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09:56 сегодня
4 3251
VGA

Так что пройдет?

...
Общество
Флешмоб ко Всемирному дню туризма пройдёт в Калужской области
07:04 сегодня
1 483
ILR

Такое ощущение, что вся редакция вчера "гуляла" - одна статья, интересней другой.

...
Авто и транспорт
В Калужской области ремонтируют дороги к достопримечательностям
06:39 сегодня
1 734
ILR

Статья вообще о чём???

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06:35 сегодня
1 952
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Дожили. Придётся переходить на дешёвое "элитное" масло "Кремлёвское", которое по своей сути есть пальмовый маргарин.😡

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
17:32 26.09
4 3251
elisei

Бедная мать,когда узнает что ее ребенка нету(судя что она в реанимации..Мягких облачков малышу...Вся жизнь впереди была,а из за одного......теперь не будет нечего.Сажать лет на 20 надо минимум

...
Происшествия
Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
17:25 26.09
1 1311
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 26.09
4 3251
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 26.09
4 3251
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
15:29 26.09
4 1350
Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

...
Происшествия
После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие
14:34 26.09
1 1376
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