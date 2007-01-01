Бастрыкин заинтересовался нападением на четвероклассницу в Калужской области

Ранее мы сообщали об инциденте, произошедшем в Перемышльском районе 21 сентября.

Две школьницы заманили 10-летнюю девочку в заброшенное здание, пообещав сделать сюрприз. Там они попросили ее закрыть глаза и протянуть руку. После этого девочке полоснули лезвием по руке.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку и предоставить доклад по ее итогам. Мы продолжаем следить за ситуацией.