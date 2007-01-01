Два снаряда обнаружили в Калужской области

Боеприпасы находились в земле со времен Великой Отечественной войны, рассказали в МЧС.

В Мещовском районе артиллерийский снаряд обнаружили в 500 метрах от поселка Лесной.

В Юхновском районе ещё один снаряд лежал в лесу у деревни Новоуспенск.