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В Калуге пассажир автобуса пострадал из-за резкого торможения

Дмитрий Ивьев

Авария произошла около 19:00 в четверг, 26 сентября, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 144 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники