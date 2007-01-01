Арестован водитель, сбивший насмерть двухмесячного ребёнка в Людиново
Суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщили в четверг, 26 сентября в Следственном комитете.
Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 24 сентября в Людиново.
По предварительной информации, 18-летний водитель «Лады» не пропустил маршрутку, а потом вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Автомобиль сбил женщину с коляской. В результате погиб двухмесячный младенец, а его мама с тяжёлыми травмами находится в реанимации в Калуге.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....