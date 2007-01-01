Арестован водитель, сбивший насмерть двухмесячного ребёнка в Людиново

На время следствия 18-летний мужчина будет находиться под стражей.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщили в четверг, 26 сентября в Следственном комитете.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 24 сентября в Людиново.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Лады» не пропустил маршрутку, а потом вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Автомобиль сбил женщину с коляской. В результате погиб двухмесячный младенец, а его мама с тяжёлыми травмами находится в реанимации в Калуге.