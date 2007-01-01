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Главная Новости Происшествия Арестован водитель, сбивший насмерть двухмесячного ребёнка в Людиново
Происшествия

Арестован водитель, сбивший насмерть двухмесячного ребёнка в Людиново

На время следствия 18-летний мужчина будет находиться под стражей.
Дмитрий Ивьев
16:26 сегодня
0 425
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Суд удовлетворил ходатайство следствия, сообщили в четверг, 26 сентября в Следственном комитете.

Напомним, смертельное ДТП произошло вечером 24 сентября в Людиново.

По предварительной информации, 18-летний водитель «Лады» не пропустил маршрутку, а потом вылетел на тротуар, где в этот момент находились пешеходы. Автомобиль сбил женщину с коляской. В результате погиб двухмесячный младенец, а его мама с тяжёлыми травмами находится в реанимации в Калуге.

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Лента комментариев
йЮкея

Честно говоря сам уже офигел от стоимости масла, мясо дешевле есть. Причем только здесь КО, если в магазинах лежит масло производителей кучи других регионов. И производство молока выросло на

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:54 сегодня
2 773
mrTJohn

Например, для приготовления 1 кг масла 82,5% потребуется 25 литров молока

...
Общество
Власти Калужской области объяснили высокие цены на масло
16:26 сегодня
2 773
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

...
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15:29 сегодня
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Василёк

сейчас бы еще бастрыкин бы взял на контроль и можно спать спокойно под "надежной защитой"

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Василёк

проворовался ?

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14:27 сегодня
2 8352
Василёк

И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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Василёк

и замтетьте дома в нормальном состоянии еще были, а не руины.

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Василёк

а главное "нахрена"

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14:13 сегодня
3 1825
Василёк

не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

...
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