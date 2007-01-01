В Калуге при вырубке дерева покалечили женщину

Управляющую компанию обязали выплатить пострадавшей компенсацию в 200 тысяч рублей, сообщили 26 сентября в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошёл в июле прошлого года во дворе дома на улице Московской.

Женщине на ногу упал фрагмент дерева, которое пилил рабочий по заказу управляющей компании.

У калужанки была сломана голень. Она провела на больничном два с половиной месяца.

Как установил суд, УК не обеспечила безопасность проведения работ.