В Калуге при вырубке дерева покалечили женщину
Инцидент произошёл в июле прошлого года во дворе дома на улице Московской.
Женщине на ногу упал фрагмент дерева, которое пилил рабочий по заказу управляющей компании.
У калужанки была сломана голень. Она провела на больничном два с половиной месяца.
Как установил суд, УК не обеспечила безопасность проведения работ.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....