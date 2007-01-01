В Калуге женщину сбили на улице Спартака

Авария произошла около 8:30 утра в четверг, 26 сентября, рассказали в региональном МЧС.

По предварительным данным, пешеход попала под колёса легкового «Форда» на пешеходном переходе у дома №9.

Местные жители в соцсетях пишут, что переходить дорогу там опасно, водители не пропускают людей.

Там могут установить лежачего полицейского.