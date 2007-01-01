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Происшествия

В Калуге женщину сбили на улице Спартака

Авария произошла около 8:30 утра в четверг, 26 сентября, рассказали в региональном МЧС.
Дмитрий Ивьев
11:52 сегодня
0 402
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По предварительным данным, пешеход попала под колёса легкового «Форда» на пешеходном переходе у дома №9.

Местные жители в соцсетях пишут, что переходить дорогу там опасно, водители не пропускают людей.

Там могут установить лежачего полицейского.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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