Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 24 сентября.

По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады», который только в сентябре получил права, на перекрёстке не пропустил маршрутку. После этого «Приора» вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

Погиб двухмесячный ребёнок, находившийся в коляске. Его мама в тяжёлом состоянии остаётся в реанимации, рассказали 26 сентября в Следственном комитете.

Травмы получили ещё два пешехода, а также два пассажира легковушки.

18-летний водитель задержан. Следствие будет добиваться в суде его ареста.

Как пояснили в СК, у молодого человека нет родственников в Калужской области, он нигде не работает и не учится.