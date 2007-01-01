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Новость дня Происшествия

Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 24 сентября.
Дмитрий Ивьев
12:25 сегодня
0 575
Фото: СК по Калужской области.
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По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады», который только в сентябре получил права, на перекрёстке не пропустил маршрутку. После этого «Приора» вылетела на тротуар и сбила пешеходов.

Погиб двухмесячный ребёнок, находившийся в коляске. Его мама в тяжёлом состоянии остаётся в реанимации, рассказали 26 сентября в Следственном комитете.

Травмы получили ещё два пешехода, а также два пассажира легковушки.

18-летний водитель задержан. Следствие будет добиваться в суде его ареста.

Как пояснили в СК, у молодого человека нет родственников в Калужской области, он нигде не работает и не учится.

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Лента комментариев
best85

Мне как водителю как-то по..... барабану,что есть и чего нет. Появился на проезжей части дороги,соблюдай ПДД ! По ПДД без разницы,машина это,пешеход или конь педальный.... Все перечисленные являются участниками дорожного движения. Читай ПДД !!!

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И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями.

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не видел ни одного велосипедиста на велосипедной дорожке, а почему ? правильно, потому что их нет. А почему их нет ? На них не заработаешь и не попилишь.

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