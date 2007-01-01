Сбитая в Людиново женщина находится в реанимации в тяжёлом состоянии
По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады», который только в сентябре получил права, на перекрёстке не пропустил маршрутку. После этого «Приора» вылетела на тротуар и сбила пешеходов.
Погиб двухмесячный ребёнок, находившийся в коляске. Его мама в тяжёлом состоянии остаётся в реанимации, рассказали 26 сентября в Следственном комитете.
Травмы получили ещё два пешехода, а также два пассажира легковушки.
18-летний водитель задержан. Следствие будет добиваться в суде его ареста.
Как пояснили в СК, у молодого человека нет родственников в Калужской области, он нигде не работает и не учится.
И никого даже не смутило что на первой же фотографии ливневка-убийца установленная вдоль направления движения. А ведь точно такая же недавно унесла жизнь человека на кирова. Что сделали после этого ? Кто понес ответсвенность за преступную халатность ? Наварили там несколько поперечен и все ? Ну велосипед с большими колесами теперь там будет просто вспотыкаться. Но туда еще с таким же "успехом" может провалить, например, подросток-самокатчик, которых активно вытесняют бороться за выживание с автомобилями....