В полиции рассказали подробности о ДТП со сбитым ребёнком на велосипеде

Авария произошла около 17:15 в среду, 25 сентября, у дома №35 на улице 65 лет Победы.

По предварительным данным, 20-летиний водитель «Хендая» ехал в сторону улицы Новоспасской и сбил девятилетнего мальчика, который по переходу переезжал дорогу на велосипеде.

С травмами ребёнка доставили в больницу.

Это уже второй подобный случай на данном переходе за неделю.