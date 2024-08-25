169 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

Грузовик сгорел ночью на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев

Пожар произошёл на дороге А130 в Медынском районе около 3:30 в среду, 25 сентября, рассказали в МЧС.

Дмитрий Ивьев 169 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники