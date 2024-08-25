Грузовик сгорел ночью на трассе в Калужской области
Недалеко от деревни Дворики загорелся грузовик, ехавший по трассе.
Водителю не удалось самому его потушить.
Как рассказали в МЧС, предположительной причиной пожара являются технические неисправности.
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