288 Фото: ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге сбили ребёнка на велосипеде

Дмитрий Ивьев

Авария произошла на переходе в районе дома №33 на улице 65 лет Победы вечером в среду, 25 сентября.

Дмитрий Ивьев 288 Фото: ГУ МЧС по Калужской области. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники