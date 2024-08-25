После нашей публикации нападением на четвероклассницу в Калужской области заинтересовалось следствие

Следственный комитет по Калужской области организовал процессуальную проверку информации о нападении на 10-летнюю школьницу в Перемышльском районе.

Напомним, что 21 сентября в селе Опытная с/х станция две девочки 11 и 12 лет заманили 10-летнюю знакомую в заброшку под предлогом, что хотят сделать сюрприз. Они попросили девочку закрыть глаза и вытянуть руку. После этого ей полоснули лезвием по руке.

Девочка истекала кровью, но смогла дозвониться до отца, который нашел ее в предобморочном состоянии . Ребенка госпитализировали. Подробности здесь.

-В настоящее время проводятся мероприятия по выяснению причин и обстоятельств случившегося, проверяются условия жизни, воспитании и учебы несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также приняты меры по профилактике совершения учащимися противоправных поступков в дальнейшем, - сообщили с пресс-службе СУ СК по региону.

Мы продолжаем следить за ситуацией.