В Калужской области сбивший маму с грудным ребёнком водитель только в сентябре получил права

Практическую часть экзамена 18-летний мужчина сдал с третьей попытки, теоретическую – с пятой, сообщили нам в региональном управлении ГИБДД.

Учился молодой человек в Людиново.

Как мы уже рассказывали, трагедия в этом городе произошла вечером 24 сентября. По предварительным данным, молодой водитель «Лады Приора» на перекрёстке не пропустил маршрутку. От удара легковушка вылетела на тротуар, где в этот момент шла женщина с коляской, в которой находился двухмесячный ребёнок. Младенец скончался.

- Молодым водителям свойственно переоценивать свои возможности и возможности своего транспортного средства, - прокомментировали в ГИБДД. - Часто они сознательно нарушают правила дорожного движения, не задумываясь о последствиях. Получение водительского удостоверения не гарантирует профессионализм у водителя, ведь для улучшения навыков требуется постоянная практика. Самое главное, что должны запомнить новички – не нарушать скоростной режим и соблюдать правила проезда перекрестков.

В этот же вечер на выезде из Воротынска в сторону Перемышля погиб 16-летний парень, ехавший на питбайке. 30-летний водитель «Чери Тигго» не уступил дорогу подростку.

- Управление Госавтоинспекции Калужской области настоятельно рекомендует родителям провести дополнительные профилактические беседы с детьми о возможных последствиях управления транспортными средствами, - прокомментировали в полиции. - Приобретая детям мототехнику, родители сами провоцируют ситуации, которые могут стать причиной трагедий на дороге. Уважаемые родители, исключите возможность доступа детей к ключам от автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств, контролируйте и пресекайте попытки несовершеннолетних самостоятельно управлять транспортом!