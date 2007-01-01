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Происшествия

Велосипедиста сбили в Кондрово

Авария произошла около 11:00 в среду, 25 сентября, на улице Кутузова.
Дмитрий Ивьев
12:19 сегодня
0 165
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В ГУ МЧС по Калужской области сообщили, что произошло столкновение автомобиля «Шевроле» и велосипедиста.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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