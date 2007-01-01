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Происшествия

Хозяйственные постройки сгорели в Калужской области

Пожар произошёл поздно вечером во вторник, 24 сентября, в деревне Шишкино Барятинского района.
Дмитрий Ивьев
08:28 сегодня
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Огонь уничтожил деревянные строения. Фото с места пожара опубликовало региональное МЧС.

В результате происшествия никто не пострадал.

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