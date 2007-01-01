«Лада» вылетела на тротуар, погиб грудной ребёнок: подробности страшного ДТП

Стали известны некоторые детали ДТП в Людиново на перекрестке улиц Герцена и Трудовых Резервов.

Авария произошла около 19:20 во вторник, 24 сентября.

Предварительные данные нам рассказали в полиции. 19-летний водитель «Лады Приора» на перекрёстке не пропустил маршрутку. После столкновения легковушку выбросило на тротуар, где в это время шли пешеходы.

Машина врезалась в двух мам с колясками, в которых находились дети.

Двухмесячный ребёнок погиб на месте. Ещё годовалый малыш в больнице.

Также травмы получили женщины 30 и 35 лет, которые везли младенцев колясках. Кроме того, в больницу доставили 18-летнего пассажира «Лады».

Главный врач людиновской больницы Илья Соваков сообщил, что у одной из пострадавших тяжёлый перелом ноги. Её повезли в Калугу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. В прокуратуре Калужской области уточнили статью уголовного кодекса: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Молодому водителю «Лады» грозит до пяти лет лишения свободы.

Между тем жители Людиново в соцсетях призывают чиновников обезопасить место трагедии:

- Может, пора на этом перекрёстке что-то делать, освещение соответствующее, лежачие полицейские, светофоры? Уже не первая трагедия этом перекрёстке.

- Давно пора там делать зебру, ограничить скорость лежачими полицейскими. Там ходят дети в школу, в РДК. Вечерами прогуливаются люди. Почему нет ограждений тротуара?