Грудной ребёнок погиб в аварии в Калужской области

Очевидцы рассказали подробности о ДТП, которое произошло вечером во вторник, 24 сентября, в Людиново.

По предварительным данным, на пересечении улиц Герцена и Трудовых Резервов автомобиль «Лада Приора» врезался в маршрутку, а потом отлетел на тротуар, где в этот момент шла женщина с коляской, в которой лежал ребёнок.

От полученных травм малыш скончался, рассказал глава администрации района Стефан Перевалов.

- В ДТП пострадали мои две сестры, одна родная, вторая двоюродная, - рассказал в соцсетях житель Людиново. - Родная с малышом целы, а двоюродная в больнице, раздроблена нога, ребёнок погиб.

- В нашу больницу доставили четверых пострадавших, - рассказал главный врач людиновской больницы Илья Соваков. - Годовалую девочку с мамой, после осмотра, отпустили домой, пассажира госпитализировали под наблюдение, и ещё одну пострадавшую направили в БСМП г. Калуги со сложным переломом голени.