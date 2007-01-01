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Грудной ребёнок погиб в аварии в Калужской области

Очевидцы рассказали подробности о ДТП, которое произошло вечером во вторник, 24 сентября, в Людиново.
Дмитрий Ивьев
21:31 сегодня
0 280
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По предварительным данным, на пересечении улиц Герцена и Трудовых Резервов автомобиль «Лада Приора» врезался в маршрутку, а потом отлетел на тротуар, где в этот момент шла женщина с коляской, в которой лежал ребёнок.

От полученных травм малыш скончался, рассказал глава администрации района Стефан Перевалов.

- В ДТП пострадали мои две сестры, одна родная, вторая двоюродная, - рассказал в соцсетях житель Людиново. - Родная с малышом целы, а двоюродная в больнице, раздроблена нога, ребёнок погиб.

- В нашу больницу доставили четверых пострадавших, - рассказал главный врач людиновской больницы Илья Соваков. - Годовалую девочку с мамой, после осмотра, отпустили домой, пассажира госпитализировали под наблюдение, и ещё одну пострадавшую направили в БСМП г. Калуги со сложным переломом голени.

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Лента комментариев
mrTJohn

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Bungee

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Ныне команда не заслуживает столько много знаков! Нечего особенно расписывать. Ни стадиона, ни команды, ни идей, ни поддержки от влиятельных людей... Пожилым поклонникам футбола, видимо, не дождаться добротной игры на переполненном домашнем стадионе... Жаль...

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