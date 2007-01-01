Грудной ребёнок погиб в аварии в Калужской области
По предварительным данным, на пересечении улиц Герцена и Трудовых Резервов автомобиль «Лада Приора» врезался в маршрутку, а потом отлетел на тротуар, где в этот момент шла женщина с коляской, в которой лежал ребёнок.
От полученных травм малыш скончался, рассказал глава администрации района Стефан Перевалов.
- В ДТП пострадали мои две сестры, одна родная, вторая двоюродная, - рассказал в соцсетях житель Людиново. - Родная с малышом целы, а двоюродная в больнице, раздроблена нога, ребёнок погиб.
- В нашу больницу доставили четверых пострадавших, - рассказал главный врач людиновской больницы Илья Соваков. - Годовалую девочку с мамой, после осмотра, отпустили домой, пассажира госпитализировали под наблюдение, и ещё одну пострадавшую направили в БСМП г. Калуги со сложным переломом голени.