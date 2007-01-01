В Калужской области маленький ребёнок погиб в ДТП

Трагедия произошла вечером во вторник, 24 сентября, в Людиново.

- Ужасная трагедия в микрорайоне Сукремль, - рассказал на своих страницах в соцсетях глава администрация района Стефан Перевалов. - В результате дорожно-транспортного происшествия погиб маленький ребенок. Выражаю искренние соболезнования семье. Людиново с вами.

Что именно произошло, пока не уточняется. Известно лишь, что авария произошла на улице Герцена. Информация от полиции должна появиться позднее.

UPD. Стали известны подробности. Коляску с малышом сбили на тротуаре.